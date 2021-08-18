В Польше в вытрезвителе скончался украинец, которого правоохранители привязали ремнями к кушетке, чтобы он успокоился.

Инцидент произошел во Вроцлаве еще 30 июля, но известно об этом стало только сейчас. Привязанный мужчина внезапно посинел, начал задыхаться и вскоре уже не подавал признаков жизни.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

По данным издания, нетрезвого мужчину полицейские задержали в автобусе, где тот заснул. Копы проверили у него документы и оказалось, что он гражданин Украины. Выяснилось, что в его крови содержится 1,5 промилле алкоголя.

Как рассказал источник, после того, как украинца доставили в вытрезвитель и сняли с него наручники, он ударил кулаком одного правоохранителя и укусил за палец другого. Полицейские вызвали на подмогу еще один наряд. Четверо полицейских скрутили дебошира и пристегнули его к кушетке животом вниз. Через некоторое время задержанный скончался. Причины смерти установит экспертиза и токсикологический анализ тела.

После этого ЧП районная прокуратура Свидницы начала проверку. Польские правоохранители не исключают, что в крови умершего украинца выявят следы наркотических препаратов.

Информации о предъявлении полицейским подозрения в превышении служебных обязанностей пока нет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше семеро неизвестных напали на украинца, причиной могла стать национальная неприязнь.

Также мы сообщали, что украинцы в Польше обманом выманивали деньги у пенсионеров, теперь им грозит до 8 лет тюрьмы.

