В День независимости Украины, 24 августа, Верховная Рада соберется на внеочередное заседания в связи с требованием президента Владимира Зеленского. В ходе сессии рассмотрят законопроект о "О большом государственном гербе Украины".

Соответствующее распоряжение спикера парламента Дмитрия Разумкова обнародовала его пресс-секретарь Ольга Туний в Facebook.

Сессия назначена на 14:20.

Таким образом, 24 августа парламент проведет два заседания, по вопросу герба и, перед этим, торжественную сессию в честь Дня независимости.

Днем ранее, 23 августа, Рада также соберется на внеочередную сессию. В ходе заседания народные депутаты рассмотрят проект постановления об обращении к ряду международных организаций, а также властям государств касаемо необходимости усилить сотрудничество в ходе "Крымской платформы".

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне внес законопроект о Большом гербе как неотложный. Глава государства выражал надежду, что ко Дню независимости вопрос с гербом будет закрыт.

Что известно о новом эскизе герба и почему его хотят принять именно сейчас, подробно разбиралась "Страна".