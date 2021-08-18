Сегодня Печерский райсуд Киева огласил приговор по резонансному делу о смерти сотрудника Управления госохраны (времен президентства Петра Порошенко - Ред.) Василия Хмелюка от руки экс-боксера Петра Очеретяного.

Несмотря на позицию защиты, судья Светлана Шапутько признала его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины - "Причинение тяжких телесных, повлекшие смерть", и приговорила его к 7 годам лишения свободы. Правда сделала поблажку - под стражу в зале суда брать не стала и до вступления приговора в силу оставила на свободе.

Напомним, это преступление произошло 2 января 2019 года, около 23:20 в Киеве на улице Саперное Поле, 12, на территории жилого комплекса "Французский квартал". Бывший боксер Петр Очеретяный гулял с собаками, а автомобиль, в котором ехал сотрудник УГОУ Хмелюк, как показалось Очеретяному, чуть не наехал на его собак. Возник конфликт, в ходе которого Очеретяный нанес удар в голову Хмелюку, от которого он упал и умер.

Как сообщала "Страна", суд начал изучать доказательства в деле экс-боксера через год после смерти Хмелюка.

10 августа прокуратура потребовала для Петра Очеретяного девять лет тюрьмы.