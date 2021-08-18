"Страна" публикует видео репетиции военного парада в Киеве, который пройдет в День Независимости Украины, 24 августа. На видео можно увидеть процесс репетиции с высоты дрона.

Так, колонна военной техники начала движение к Майдану Независимости от проспекта Победы.

При этом из-за перекрытия множества центральных улиц, образовались огромные пробки.

Напомним, в этом году на Дне Независимости пройдут три мероприятия с участием украинских военных. Всего планируют привлечь 5 тысяч военных и 100 боевых единиц. Также запланирован показ вооружения и военной техники в Одессе и воздушный и водных показ вооружения на реке Днепр.

Кроме этого, на параде можно будет увидеть военных и технику из стран НАТО. Свое участие подтвердили бойцы стран Чехии, Польши и Словакии.

Также в Киеве ко Дню Независимости запланированы еще три репетиции военного парада. Они пройдут 18, 20 и 22 августа. В связи с этим в столице перекроют движение по некоторым улицам.

14 августа на реке Днепр в столице уже провели репетицию парада ко Дню независимости Украины. В ней поучаствовали катера, которые будут задействованы 24-го числа.

Ране мы писали о том, что по улицам Киева прошлись танки и колонны с военной техникой, которые участвуют в репетиции военного парада. Всего в колоннах несколько сотен единиц техники.