После требования президента Владимир Зеленского о проведении аудита из госдач в Пуще-Водице не съехал ни один жилец. Решения о выселении не поступали.

Об этом говорится в ответе директора Комплекса отдыха "Пуща-Водица" Госуправления делами Евгения Егорова на запрос APnews.

По его словам, решение о заселении и проживании в домах и помещениях в КВ "Пуща-Водица" принимает Государственное управление делами.

Сообщается, что на госдачах провели аудиторскую проверку, которую осуществила Госаудитслужба. Однако по ее результата решений о выселении не принималось.

Напомним, в мае Зеленский подвел итоги заседания СНБО, среди которых была проверка госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц.

Затем СНБО провел проверку того, кто распоряжается госдачами в Конча-Заспе и Пуще-Водицы.

Как выяснилось, на госдачах проживают, в частности, экс-нардепы, бывшие главы и члены правительства и бывший мэр Киева. Также на территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью.

В июне секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена тех, кто уже выселяется из госдач под Киевом. Среди них были Табачник, Богатырева, Пискун и другие.