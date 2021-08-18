Смертность украинского населения в текущем году увеличилась на 21,6% в сравнении с прошлым годом. В том числе в июне она возросла на 4,3%.

Об этом сообщает Госстат Украины.

В общей сумме с начала года в стране умерло почти 350 тысяч человек (349 041). Такие показатели на 62 031 смерть больше, чем состоянием за период с января по июнь прошлого года - тогда умерло почти 300 тысяч человек (287 010). За июнь умерло около 50 тысяч человек (49 077), при этом в июне 2020 года - 47 043 человек.

С начала текущего года в Украине родилось 132 595 человек, при том, что в прошлом году этот показатель был на уровне 139 134 тысяч. Миграционный прирост составил 11 274 человек, а в 2020 году - 7598.

Состоянием на 1 июля 2021 года численность наличного населения в Украине составляла 41 383 182 человек. Однако, с начала этого года население сократилось на 205 172 человек, за июнь - на 25 057 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что за январь-май 2021 года смертность населения превысила уровень 2020 года на 25%, в том числе в мае - на 28,2%.

"Страна" также рассказывала, что в прошлом году Украина потеряла численность населения, сопоставимую с числом жителей среднего областного центра– такого, как, например, Винница. Это произошло из-за превышения числа смертей над числом рождений.