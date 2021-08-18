На территории Украины решили упростить процедуру по смене прописки для военнообязанных украинцев. Теперь поменять место регистрации можно без физического визита в военкомат, а с использованием приложения "Дия".

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Минцифра впервые в истории присоединилась к реестру военнообязанных. Это касается тех людей, которые внесены в этот реестр и у кого все документы в порядке", - пояснил он.

Так, по заявке желающего мобильное приложение "Дия" производит запрос в реестр военнообязанных. После смены места регистрации данные о новом месте автоматически будут передаваться для изменения учета из старого военкомата в новый.

На данный момент такая функция работает в семи городах Украины: Киев, Харьков, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь и Винница.

Также услуга доступна для владельцев ID-карт, а новая регистрация будет отображаться непосредственно в "Дие" - во внутреннем или в загранпаспорте.

Федоров добавил, что в случае, если у гражданина нет военного билета, то все же придется посетить в военкомат для его получения.

Напомним, в мае презентовали новые услуги онлайн-сервиса "Дія". Среди них - цифровая подпись и прописка онлайн, замена водительского удостоверения, льготная ипотека для переселенцев, регистрация права на недвижимость онлайн.

Кроме этого, портал "Дия" убрал из перечня услуг запись на прививку. Таким образом, регистрироваться в листе ожидания прививки в электронном сервисе больше невозможно, так как в "Дие" отсутствует данная услуга.