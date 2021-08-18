Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, который в конце июля подрался с экс-министром Тимофеем Миловановым, вчера попал в серьезное ДТП. При этом ему, можно сказать, дважды повезло. Первый раз, когда сухое дерево упало не на него, а перед его мотоциклом, а второй - когда его не зацепил врезавшийся в дерево автомобиль.

Подробностями случившегося Данилюк поделился в соцсети.

По его словам ДТП произошло накануне ночью, когда он возвращался домой.

"... из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось, но это отдельная история - эти деревья и почему их не убирают. Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса", - написал Данилюк.

По его словам, весь удар сухостоя принял на себя мотоцикл. Протаранивший дерево автомобиль также получил серьезные повреждения, но зато находившиеся в нем люди не пострадали.

Экс-глава СНБО сфотографировался, сидя на упавшем почти на него дереве и опубликовал это фото.

Напомним, 30 июля Александр Данилюк во время празднования своего 46-летия ударил по лицу Тимофея Милованова, которого ранее избрали главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности. А днем ранее конкурсная комиссия, которую возглавляет советник главы ОП, не допустила Данилюка к участию в конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности. Там заявили, что диплом экс-главы секретаря СНБО не соответствует требованиям. После получения травмы Милованов уехал в США и оттуда пожаловался на американскую медицину.

Также "Страна" сообщала, что правоохранители открыли уголовное дело по факту избиения Милованова.