К 30-й годовщине Независимости Украины, которая пройдет 24 августа, в Ивано-Франковске пройдут разноплановые патриотические мероприятия а также спортивные. В частности, в центре города устроят пробег в вышиванках, а на местном озере пробег с участием работников Ивано-Франковской мэрии.

Об этом сообщает Galka.If.Ua.

"Мы там пробежку готовы сделать. Берите список наших, все начальники департаментов, управлений, заместители берут форму, кеды и бежим три километра вокруг озера. Готовьтесь. Будем сдавать норматив, а первые десять получат премию", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Фестиваль спортивных соревнований начнется 21 августа в 10:00 на городском озере.

Пробег в вышиванках начнется 24 августа в 9:30 утра и пройдет по таким улицам города:

Ранее "Страна" писала о том, что в честь Дня Независимости Украины Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке, подсветят цветами нашего национального флага. По задумке посольства Украины в Канаде, которое и выступило инициатором акции, водопад должен символизировать энергию и силу независимости украинского государства.

Также в этом году на День независимости Украины пройдет три мероприятия при участии Вооруженных сил Украины и сил стран-партнеров. Всего в торжествах поучаствуют 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и четыреста единиц военной техники. Также запланирован показ вооружения и военной техники в Одессе и воздушный и водных показ вооружения на реке Днепр.

"Страна" рассказывала о программе на День независимости Украины.