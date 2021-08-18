Канцлер Германии Ангела Меркель, во время визита в Москву 20 августа, который предшествует ее поездке в Киев, может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы Украины, Беларуси и захваченного талибами Афганистана.

Об этом сообщает Кабмин ФРГ.

Визит Меркель в Россию пройдет не только накануне ее запланированной на 22 августа встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но и перед окончанием строительства "Северного потока-2", которое анонсировано на 23 августа.

Так что как минимум возможность будущего транзита российского газа через Украину Меркель и Путин точно будут обсуждать (напомним, что Россия ставит возможность продолжения транзита газа через Украину от увеличения потребления российского газа в Европе).

Ну и традиционно, обсуждение коснется Донбасса. "Хотя по нему никаких подвижек никто пока особо не ожидает", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель назвала неуспешной операцию НАТО в Афганистане, заявив, что она удалась не такой, как ожидалось.

Также мы сообщали, что в Германии рассчитали размер будущей пенсии Меркель.