Кабмин отстрочил переход на правильное питание в школах и детсадах
Кабмин отодвинул тему введения правильного питания в детских садах и школах на более поздний период.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.
В новом правительственном постановлении указано, что, по действующим договорам с поставщиками, продукты (в том числе, "вредные", такие как сало, сахар и др) будут поставлять в детские учреждения до 31 декабря 2021 года. А, если договоры разорвать сейчас, есть угроза судебных исков от поставщиков.
В связи с этим было решено переводить детей на правильной питание постепенно, а также установить мораторий на штрафы по проверкам, которые были проведены ранее.
Кроме того, правительство сократило список аллергенов, убрав из него фруктозу, которой многие производители заменяют сахар.
Напомним, в марте этого года Кабмин утвердил новый порядок организации питания для детей, которым пересмотрели рацион. К примеру, урезали потребление хлеба, сахара и др. Предусматривалось, что по-новому детей станут кормить уже с 1 сентября этого года.
Также "Страна" подробно разбиралась, как и зачем внедряют новое питание для школьников.
Тем временем в Минздраве заявили, что украинские школьники малоподвижны и едят сахара в три раза больше нормы.
Подробнее о том, что сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.