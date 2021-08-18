Кабмин отодвинул тему введения правильного питания в детских садах и школах на более поздний период.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.

В новом правительственном постановлении указано, что, по действующим договорам с поставщиками, продукты (в том числе, "вредные", такие как сало, сахар и др) будут поставлять в детские учреждения до 31 декабря 2021 года. А, если договоры разорвать сейчас, есть угроза судебных исков от поставщиков.

В связи с этим было решено переводить детей на правильной питание постепенно, а также установить мораторий на штрафы по проверкам, которые были проведены ранее.

Кроме того, правительство сократило список аллергенов, убрав из него фруктозу, которой многие производители заменяют сахар.

Напомним, в марте этого года Кабмин утвердил новый порядок организации питания для детей, которым пересмотрели рацион. К примеру, урезали потребление хлеба, сахара и др. Предусматривалось, что по-новому детей станут кормить уже с 1 сентября этого года.

Также "Страна" подробно разбиралась, как и зачем внедряют новое питание для школьников.

Тем временем в Минздраве заявили, что украинские школьники малоподвижны и едят сахара в три раза больше нормы.

Подробнее о том, что сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.