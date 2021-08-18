В распоряжении "Страны" оказалось эксклюзивное видео драки экс-нардепа и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова и следователя, которая произошла 16 августа, в Печерском РОВД.

Следователь пытается валить Балашова на землю для задержания.

На помощь следователю пришёл ещё один сотрудник Печерского ПОВД и они уже вдвоём попытались задержать Балашова, которого обвинили в нападении на следователя.

Во время задержания, Балашов пытался оттолкнуть от себя сотрудников полиции, вследствие чего следователь упал на пол, но Балашова повалить на землю так и не смог.

Напомним, 16 августа украинского предпринимателя, бывшего народного депутата и лидера партии "5.10." Геннадия Балашова в связи со стычкой со следователем задержали сотрудники Печерского управления полиции ГУ Нацполиции.

Ранее Балашова вызвали на допрос по делу о незаконной застройке исторического центра Киева в охранной зоне памятника София Киевская, которая находится в списке ЮНЕСКО. На беседу со следователем Балашов явился в костюме Бэтмена и выражался нецензурно.

Бывшего депутата хотели привлечь к ответственности по статье о хулиганстве. Как писала "Страна", 12 августа стало известно, что ему готовят подозрение по этой статье.