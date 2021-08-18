На заседании 18 августа Кабинет министров принял экономическую стратегию для Донбасса, рассчитанную на ближайшие 9 лет - до 2030 года.

Документ занимает 350 страниц. На них описано, как должно происходить экономическое восстановление региона. Предусматривается, что сначала "оживать" будут подконтрольные части Донецкой и Луганской областей, а потом и неподконтрольные.

Развитие региона правительство хочет обеспечить за счет привлечение мировых инвесторов. Предполагается, что они будут заинтересованы в том, чтобы перенести свое производство из азиатских стран ближе к Европе, для этих целей их и может заинтересовать Донбасс.

Кабмин считает, что Луганская и Донецкая области могут стать "украинским Китаем" - то есть площадкой для развертывания производств мировых компаний. Чтобы достичь этой цели, в Украине хотят создать для них привлекательные условия: например, предоставить налоговые льготы, упростить правила ведения бизнеса и прочее.

Кроме того, вначале планируют усилить местную инфраструктуру - модернизировать железнодорожные пути, построить новые дороги и т.д.

Как это все возможно в условиях войны, а также откуда брать необходимые на это ресурсы пока не поясняется.

Напомним, мы подробно рассказывали о том, какие еще решения приняло украинское правительство 18 августа.

Также "Страна" сообщала, что в начале августа Кабмин одобрил скандальный законопроект о переходном периоде на Донбассе.