В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировали намерения Офиса генерального прокурора объявить члена политсовета "ОПЗЖ" Тараса Козака в международный розыск и призвали власть прекратить политические репрессии.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

В сообщении обратили внимание на то, что за прошедшее время со стороны власти не было предоставлено ни одного доказательства, которое бы подтверждала обвинения в адрес Козака.

"Все, что власть Зеленского может, это использовать админресурс, фальсифицировать уголовные дела, вводить незаконные санкции для борьбы с оппозицией во внесудебном и антиконституционном порядке, для препятствования законной политической деятельности народных депутатов от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь".

Зеленский и его окружение четко продемонстрировали: они не остановятся перед самыми грязными методами политической борьбы, насильственными преступлениями c привлечением уличных банд, действующих под вывеской национал-радикальных организаций. Главными врагами для Зе-власти стали не экономический кризис и бедность людей, а оппозиция и украинская демократия. Закрываются СМИ, идет наступление на независимость судебной системы, против оппозиции фабрикуются бредовые уголовные дела. Чиновники сорят бюджетными деньгами и растаскивают их по своим карманам. Но единственной задачей всех силовых ведомства стало антиконституционное преследование оппозиционеров", - считают в "ОПЗЖ".

Кроме того, в партии заявили, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака имеет одну цель - расправиться с независимыми средствами массовой информации и телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Мы заявляем, что все обвинения в отношении Тараса Козака являются полностью незаконными и политически мотивированными. Требуем от власти прекратить политические репрессии. Обращаемся ко всему международному сообществу с призывом не идти на поводу у зарвавшейся Зе-команды и не делить с ней ответственность за уничтожение украинской демократии и расправу над свободой слова", - резюмировали в "ОПЗЖ".

Напомним, в мае нардепам Тарасу Козаку и председателю политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Крыму. После этого суд разрешил СБУ арестовать Козака.