Кабмин собирается провести большую ревизию Фонда соцстраха. Сегодня правительство должно было рассмотреть законопроект, который предусматривает существенную "оптимизацию" денег на больничные и другие социальные выплаты. Однако Минсоцполитики сняло его для консультаций в последний момент. Однако документ появится в повестке дня в ближайшее время.

Об этом говорились на заседании Кабмина в среду, 18 августа.

С одной стороны, из системы соцстраха хотят убрать, якобы, излишнюю бумажную волокиту. К примеру, количество документов, которые нужно подавать в Фонд для назначения страховых выплат при несчастных случаях, предлагают радикально сократить - с 21 до 1.

Кроме того, Фонд соцстраха ждет "цифровизация" - на сервисы Фонда будет доступ через "Дию", ресурсы соцстраха включат в национальную систему электронного взаимодействия "Трембита"(объединяет государственные электронные базы).

С другой, издержки Фонда соцстраха, который, напомним, уже несколько раз становился дефицитным, хотят заметно подсократить.

Часть больничных собираются переложить на работодателей. Если сейчас за счет компании оплачивается первые 5 дней больничного сотрудника, то в случае принятия закона этот срок увеличат до 7 дней. Что, понятно, заставит работодателей еще жестче относится к сотрудникам, которые часто болеют.

Помимо этого в правительства собираются "закрутить гайки" по выплатам пособия по инвалидности - получателей будут тщательно проверять.

В самом Фонде, который, напомним, сейчас контролируют не только Минсоцполитики, но и профсоюзы и работодатели, планируется усилить позиции министерства - оно сможет инициировать назначение и увольнение директора исполнительной дирекции, будет согласовывать назначение замов и пр.

О том, что сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее сообщалось, что бумажные больничные в Украине исчезнут меньше чем через два месяца.