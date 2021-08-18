Из покорившегося "Талибану" Кабула не могут улететь не только афганцы, которые опасаются расправы со стороны исламских радикалов. Застряли в этой стране и 12 украинцев - бывших военных.

Их забыли на военной базе в столице Афганистана. И когда эвакуируют оттуда - непонятно.

"Страна" выяснила, что делали украинцы в государстве, где десятилетиями идет война.

12 брошенных украинцев

Информация о том, что в Афганистане остались украинские военные, появилась еще 16 августа. В Сеть попали видео, где вооруженные люди в униформе и на суржике комментируют захват кабульской тюрьмы Пули-Чархи.

"В тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. О, освобождают преступников! Ребят, их освобождает "Талибан"! Е@ать, администрация даже перешла на их сторону тоже... Смотри, машут им. Я думаю, что здесь военных вообще нету, смотри, ни одной души. П@зда нам", - можно отчетливо разобрать на видео.

Учитывая, что украинские войска официально в Афганистане отсутствуют, то речь могла идти только о наемниках, работающих на частную военную компанию.

Позже в СМИ стали появляться данные от родственников украинцев, забытых в Кабуле. Они рассказали, что на американской базе в Афганистане остались наемники из разных стран - в том числе 12 из Украины - которых никто не собирался эвакуировать. И якобы талибы уже отобрали у них оружие.

Эту информацию подтвердил глава МИД. Дмитрий Кулеба заявил, что дюжина украинцев на базе в Кабуле - контратники одной из компаний, работающих через ООН. Министр назвал их "бывшими военнослужащими".

По словам Кулебы, дорога к базе перекрыта талибами, с которыми сейчас ведутся переговоры об эвакуации. Как надеются в МИДе, украинцев по итогу заберет или их наниматель, или украинские власти.

Интересно, что министерство прокомментировало эту историю только через двое суток после того, как стало понятно, что украинские граждане остались во власти "Талибана".

Второй момент - это поведение американцев. Они, оказывается, бросили в стране не только своих афганских союзников, но и тех, кого нанимали для военных нужд.

Но что именно делали граждане Украины при войсках США?

Получают от 5 до 15 тысяч долларов в месяц

По информации источников "Страны" в украинских спецслужбах, на самом деле "случайно" забытые на базе украинцы не служат официально в каком-либо государственном воинском подразделении. Они заключили контракт с одной из западных частных военных компаний. Через украинских посредников.

"Стране" удалось пообщаться с двумя украинцами, которые работали наемниками в Афганистане. По словам первого собеседника, кроме двенадцати забытых на базе граждан Украины, о которых стало известно в СМИ, в стране осталось еще несколько украинских сотрудников частных военных компаний. И их положение сейчас намного страшней, чем у двенадцати забытых бойцов в Кабуле.

"Ситуация довольно странная, так как было известно, что вообще их всех вывести должны были ещё в мае. Уже тогда была информация о том, что правящий режим американцы скоро сольют. В Афгане работало с 2016 года до последнего момента работали сотни военных специалистов из ЧВК. Менялись ротациями по десять – двадцать человек. Летели из Украины в Афган через ОАЭ и Стамбул", - рассказал собеседник "Страны".

По его словам, двенадцать украинских сотрудников ЧВК не были забыты "случайно".

"Они были оставлены для охраны базы от грабежей и утилизации военной техники. Им обещали, что за ними придет транспорт и их вывезут через сутки. Но американским военным наши наемники вообще по фиг, им безразлично, что будет с какими-то украинцами. Поэтому эвакуацией должны были заниматься наши же спецы из той же ЧВК. Но все произошло слишком стремительно, в Кабуле еще до входа талибов из подполья вышли так называемые "спящие" ячейки Талибана. Которые заблокировали все выезды из аэропорта и из всех брошенных военных баз.

Также на все базы уже зашли талибы, первым делом они обезоружили оставшуюся охрану. Но кроме этих двенадцати, в самом Кабуле и возле, потерялось еще более десятка спецов из Украины. Где они, пока никто не знает, в Кабуле получить информацию и тем более проехать иностранцам практически невозможно.

Плохо то, что украинские спецы из ЧВК фактически на нелегальном положении в Украине. У нас такая работа вне закона. Официально нас там нет. Даже нашим родным особо не распространяемся о том, что мы там делаем" - добавил В.

Второй собеседник Страны рассказал в каких условиях работают украинские наемники:

"Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях, там, куда западных красавцев -"диких гусей" палкой не загнать. Как правило, это разминирование, диверсионные рейды, арьегардное прикрытие отхода американских коммандос, сопровождение транспортов с гуманитаркой и топливом в районы, которые толком никогда не контролировались ни американцами, ни афганскими правительственными войсками.

Также наших охотно брали в качестве охраны афганские чиновники, которым официальная охрана была не положена. Смертность на таких заданиях повышенная, только за последние месяцы в Афгане погибло восемь наших ребят. О таких потерях американцы не отчитываются в официальных докладах. Чаще всего, о погибших сотрудниках ЧВК упоминают так – "при теракте погибло два водителя и три сопровождающих транспортной колонны, личности уточняются".

Зарплаты тоже ниже, чем у западных спецов. Те получают до 20, а иногда и до 30 тысяч долларов в месяц, наши от пяти до десяти. Есть и более низкооплачиваемые должности – поваров и фельдшеров, получают от двух до пяти тысяч долларов. Но даже среди наших есть элита, суперспецы, которые работают в ЧВК очень долго. С огромным опытом. Эти ребята даже семью афганского президента охраняли. Вот они получают зарплаты на уровне западных спецов", - признался украинский военный специалист.

Как украинцы попадают в Афган

По словам собеседников, как правило вербуют наших специалистов наши же украинские посреднические фирмы для конечных заказчиков. Это как минимум пять западных крупных ЧВК. Но в основном украинские посредники работают с двумя основными поставщиками наемников в Афганистане - саудовская ЧВК Al-Khaleej, и американская Black Еdged secur ities. Помимо них солдат удачи в Афган поставляют, а вернее поставляли, еще несколько западных ЧВК – G4S, MVM, AEGIS, CRG.

Большая часть украинских наемников – ветераны войны на востоке Украины. Интересно, что конечные работодатели – иностранные ЧВК предпочитают нанимать украинских военных специалистов с бекграундом в виде службы в войсках специального назначения и реальным опытом войны. Одно из необходимых условий – разговорный английский и понимание военных терминов. Но даже если кандидат в ЧВК имеет опыт, ему все равно придется пройти дополнительное обучение и сдачу экзаменов на базе украинских посредников. К слову, иностранные рекрутеры практически не берут тех, кто воевал в добровольческих подразделениях".

Об украинских посредниках украинские "дикие гуси" рассказывать не захотели. Ограничившись замечанием, дескать, их в Украине достаточно.

Впрочем, несмотря на то, что в Украине частные военные компании и наемничество запрещено законом, отечественные ЧВК существуют. И вполне легально вербуют военных специалистов для стран третьего мира. Но позиционируют себя украинские ЧВК в качестве "консалтинговых" и предоставляющих обучение для тех, кто не прочь испытать удачу в качестве солдата удачи в зарубежных горячих точках.

Например, украинская компания Омега Консалтинг Груп набирает "консультантов в сфере военно-промышленного комплекса" для работы за рубежом. В числе требований компании – высшее военное образование с обязательной выслугой, опыт работы в горячих точках – Ирак, Афганистан, Югославия, Африка, владение языком страны предполагаемой работы. Условия - ротации три месяца через один, зарплата – 14 тысяч долларов.

При этом в компании есть собственный центр специальной подготовки под названием Октагон в городе Славутич. Который был создан еще в 2011 году. Среди дисциплин, которые преподаются на полигоне компании – подготовка охранников и телохранителей, минно-взрывное дело, работа в группах в бою. Судя по рекламе компании, обучение ведется по стандартам НАТО и западных ЧВК.

В соцсетях фирмы говорится о географии работы их выпускников – Украина, Ирак, Афганистан, Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, Сомали, Мозамбик, Аденский залив и "другие страны".

По информации "Страны" в спецслужбах Украины, основатель компании Андрей Кебкало также оказывает услуги для армии Украины.

Кроме этого, судя по фотографиям с ФБ его компании, он поддерживает партнерские связи с ведущими менеджерами крупнейших западных ЧВК. Кебкало и сам долгое время проработал солдатом удачи за рубежом. Где, видимо, и приобрел необходимые связи с крупными рекрутерами наемников.

К слову, Андрей Кебкало особо не скрывает специфику своего бизнеса, говоря о том, что его фирма, это частная военная компания.

"Смотрите, если брать нашу ЧВК, у нас это практически легальный бизнес. У нас есть сертификаты международного образца, сертификат качества на военный консалтинг, на охранные услуги. Мы подотчетная организация, мы платим налоги, у нас есть структура, мы подчиняемся определенным международным уставам" - рассказывал Радио Свобода Андрей Кебкало.

Впрочем, на сайте фирмы есть осторожная оговорка, мол, "Омега Консалтинг" не набирает граждан Украины для работы за рубежом, а все зарубежные контракты, дескать, дело заграничных представительств компании. Но это лишь словесная эквилибристика. Просто компания называет наемников – консультантами или специалистами. Но какие задачи будут выполнять за рубежом такие "консультанты" - вполне очевидно.

Между тем, в Украине продолжается судебный процесс по делу о создании частной военной компании Семеном Семенченко. Который также зарегистрировал свою ЧВК в США и организовал собственный центр подготовки наемников под Киевом.

Но скорее всего, Семен Семенченко и его соратники просто не вписались в уже существующий, хотя и полулегально, рынок рекрутеров солдат удачи в Украине. Либо, не заручились поддержкой власти и спецслужб. Которые в итоге решают, кому и где можно поставлять наемников на войну.