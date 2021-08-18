Московский Пресненский суд продлил срок содержания под стражей бывшему "министру доходов и сборов ДНР" Александру Тимофееву, который был ранен во время взрыва в кафе "Сепар", во время которого был убит Александр Захарченко.

Об этом сообщил "Коммерсант".

По версии следствия, Тимофеев (также известный как "Ташкент") совместно с бывшим советником премьер-министра Украины Игорем Сосновским, обещали бывшему главе "Рэйлтрансхолдинга" (частный российский железнодорожный оператор - Ред.) Сергею Шпаку за 5 миллионов долларов добиться прекращения его уголовного преследования. Сам Шпак обвиняется в хищении около 1,8 миллиарда рублей (около 650 млн грн - Ред.) у компании "ВЭБ-лизинг".

Уголовное дело по Тимофееву и Сосновскому возбудили в апреле текущего года по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Так, Тимофеев и Сосновский сначала говорили Шпаку, что за полмиллиона долларов они передадут его уголовное дело из следственного департамента МВД РФ в управление ФСБ.

Следующей ступенью, которая обошлась бы Шпаку в 4,5 миллиона долларов, силовики прекратили бы его уголовное преследование, а также перевели Шпака в свидетели, и сняли бы с международного розыска.

С осени прошлого года по весну этого года Тимофеев и Сосновский уже встречались с представителем Шпака, который находится за границей. При этом Шпак заподозрил, что его пытаются "развести" на деньги. Позже, вместе со своим представителем они обратились в ФСБ. В дальнейшем любые переговоры проходили при контроле оперативников.

В апреле 2021 года представитель Шпака инсценировал соглашение на предложение Тимофеева и Сосновского и передал 15 тысяч долларов и муляж 485 тысяч долларов. При получении денег Сосновского и Тимофеева задержали.

Однако, последний не признал свою вину. Его подельник, впрочем, полностью согласился со следствием и дал показания на своего напарника. Их он подтвердил и на очной ставке с Тимофеевым.

После возбуждения уголовного дела Тимофеев пытался скрыться, даже поменял место жительства и номера телефонов. Помимо этого, он обладает связями в государственных и правоохранительных органах. Суд учел подобные условия и отправил Тимофеева в СИЗО. Теперь срок ареста ему продлили до октября.

Напомним, три года назад во время взрыва в кафе "Сепар", из-за которого погиб "глава ДНР" Александр Захарченко, также оказался ранен "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев.

Позже "вице-премьер", "министр доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев и советник погибшего "главы республики" Александр Казаков покинули Донецк. Однако, вскоре Тимофеев и Александр Казаков объявились на хуторе под Москвой в гостях у писателя Захара Прилепина.