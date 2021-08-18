Вблизи Крыма на территории Херсонской области спецназовцы ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и пограничной службы отрабатывали ликвидацию условной диверсионно-разведывательной группы, которая, согласно легенде, готовила теракты на нескольких объектах инфраструктуры Украины. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Контрдиверсионная тренировка проходила в рамках плановых учений украинских спецназовцев, развернувшихся у границы с аннексированным Крымом.

По словам Наева, условия, в которых тренировались военные были максимально приближены к реальным, а отражение атаки условного противника показало, что украинские спецназовцы готовы к "адекватному ответу" на возможные террористические угрозы.

Напомним, 13 августа на подконтрольном Украине Донбассе развернулись масштабные плановые учения СБУ для отработки противодействия диверсионным и террористическим угрозам. Они продлятся в течение месяца и будут проходить в условиях применения огнестрельного оружия и бронетехники.

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