В Украину разрешили въезжать иностранцам, которые получили не две, а одну дозу вакцины от коронавируса.

Соответствующее решение принял Кабинет министров страны.

Теперь, чтобы пересечь государственную границу, иностранцам и людям без гражданства можно предъявить или отрицательный результат теста на коронавирус, или иностранный ковид-сертификат, свидетельствующий о получении одной или нескольких доз вакцины от Covid-19. Ранее речь шла о сертификате, свидетельствующим о прохождении полного курса вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Также принимать будут сертификат о выздоровлении от ковида

Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения границы или КПВВ на Донбассе и в Крыму на въезд в страну.

Требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 (рекомбинантная вакцина от Ковишелд) ужесточили. Сейчас признают одну дозу. По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы (сроки между дозами от 28 до 180 дней).

Напомним, что с 5 августа в Украине отправляют на 14 дней изоляции всех прибывших из России и Индии.

Кроме того, мы писали о том, что Украина окончательно утвердила вакцину от Johnson & Johnson, которой делают только один укол.