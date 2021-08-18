Фракция "Слуга народа" чаще всего голосует вместе с фракцией "Голос" и "Европейской солидарностью", которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные Гражданской сети "Опора", опубликованные в Facebook.

Так, чаще всего вместе со "слугами" голосует депутатская группа "Доверие" (27%), которая не является фракцией. На втором места оказалась фракция "Голос" - 24% случаев.

Затем в рейтинге идет "Европейская солидарность" (18%) экс-президента Петра Порошенко, ВО "Батькивщина" (15%), депутатская группа "За будущее" (14%).

Меньше всего "слуги народа" голосуют вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" - только 4% случаев.

Напомним, ранее социологический опрос показал, что если бы парламентские выборы в Украине проходили бы уже в это воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий. Более 100 мандатов получили бы "Оппоплатформа" и "слуги народа".

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