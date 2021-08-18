Украинскому самолету, который в среду, 18 августа, вылетел из Киева в Афганистан для эвакуации украинцев и членов их семей не предоставляют возможность безопасной посадки в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел в Кабул из военного сектора аэропорта "Борисполь".

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, 150 украинцев и членов их семей ждут эвакуации с территории захваченного талибами Афганистана. В Кабул также вылетел самолет МИД Украины.

Как сообщалось, к вечеру 17 августа, из-за стрельбы при погрузке на самолеты и давки число погибших в аэропорту Кабула достигло по меньшей мере 40 человек. Люди погибли в результате применения иностранными силами огнестрельного оружия и в давке сотен отчаявшихся.

Также мы сообщали, что из Афганистана в Украину эвакуировали известного режиссера, которая с семьей несколько дней пряталась в аэропорту.