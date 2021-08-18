Бежавший из захваченного "Талибаном" Афганистана президент страны Ашраф Гани находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом сообщает телеканал Kabul News.

Напомним, после того, как талибы взяли столицу Афганистана Кабул, президент страны сложил свои полномочия и улетел в Таджикистан, однако позже он направился в третью страну. Так, в воскресенье, 15 августа, Ашраф Гани, успешно прибыл из Кабула в Ташкент. В столицу Узбекистана вместе с ним прилетели жена и советники.

По словам Гани, подразделения талибов готовились к атаке Кабула, и он решил уйти в отставку для предотвращения кровопролития в столице.

Позже телеканал Kabul news сообщал, что Гани находится находится в Омане. По версии телеканала, Ашраф Гани вместе со своей супругой Ролой и еще двумя людьми изначально вылетели в Таджикистан, а потом направились в Оман.

Кроме этого, Ашраф Гани убегал из столицы Кабула вместе с машинами, которые полностью были набитые деньгами. При этом, как утверждают в посольстве, не все средства поместились в вертолет. Также президент Афганистана покинул родину с небольшой группой доверенных лиц. Однако, о том, что он сидит на чемоданах, Гани даже не предупредил афганских политических лидеров, которые вели переговоры с талибами.