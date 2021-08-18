Владимир Тафтай победил в конкурсе на должность главы Госкомагентства. Фото: facebook.com/volodymyrtaftay

Кабинет министров Украины признал победителем конкурса на должность председателя Государственного космического агентства Тафтая Владимир. В конкурсе на должность заместителя главы таможенной службы победил Черкасский Руслан.

Соответствующие кадровые решения были приняты в ходе заседания правительства в среду, 18 августа.

Кроме того, Звягинцева Сергея Борисовича признали победителем конкурса на должность заместителя Председателя Государственной таможенной службы

Кабинет министров уволил:

  • Мирошниченко Анатолия Николаевича с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
  • Смелого Ивана Витальевича с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  • Король Татьяну Ильиничну с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины
  • Сарамагу Романа Константиновича с должности заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Правительство назначило:

  • Шкуратова Алексея Ивановича заместителем министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции;
  • Мирошниченко Анатолия Николаевича первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  • Смелого Ивана Витальевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  • Бойко Татьяну Александровну заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины
  • Фенчак Анны Валерьевны заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины
  • Король Татьяну Ильиничну заместителем председателя правления Пенсионного фонда Украины
  • Безуса Валерия Александровича председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Помимо этого, Кабмин согласовал назначение Синьогина Сергея Федоровича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" и согласовал освобождение Бескоровайный Александра Анатольевича с должности председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Напомним, Владимир Тафтай был назначен руководителем Государственного космического агентства в феврале. Какие должности он занимал ранее подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что президент Зеленский объявил конкурс на пост судьи КСУ по своей квоте.

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