Кабинет министров Украины признал победителем конкурса на должность председателя Государственного космического агентства Тафтая Владимир. В конкурсе на должность заместителя главы таможенной службы победил Черкасский Руслан.

Соответствующие кадровые решения были приняты в ходе заседания правительства в среду, 18 августа.

Кроме того, Звягинцева Сергея Борисовича признали победителем конкурса на должность заместителя Председателя Государственной таможенной службы

Кабинет министров уволил:

Мирошниченко Анатолия Николаевича с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Смелого Ивана Витальевича с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Король Татьяну Ильиничну с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины

Сарамагу Романа Константиновича с должности заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Правительство назначило:

Шкуратова Алексея Ивановича заместителем министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции;

Мирошниченко Анатолия Николаевича первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Смелого Ивана Витальевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Бойко Татьяну Александровну заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины

Фенчак Анны Валерьевны заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины

Король Татьяну Ильиничну заместителем председателя правления Пенсионного фонда Украины

Безуса Валерия Александровича председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Помимо этого, Кабмин согласовал назначение Синьогина Сергея Федоровича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" и согласовал освобождение Бескоровайный Александра Анатольевича с должности председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Напомним, Владимир Тафтай был назначен руководителем Государственного космического агентства в феврале. Какие должности он занимал ранее подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что президент Зеленский объявил конкурс на пост судьи КСУ по своей квоте.