Сын афганского полевого командира Ахмада Шаха (воевал с советскими войсками - Ред.) Масуд Ахмад начал организовывать сопротивление боевикам "Талибана", которые захватили Афганистан.

Об этом говорится в письме, опубликованном во французском журнале La Règle du Jeu.

Как рассказал Масуд, центром сопротивления будет провинция Панджшер, где находится он и его сторонники. Также он заявил, что призывает всех свободных жителей Афганистана присоединиться к борьбе в единственном свободном регионе страны.

Кроме того, он обратился за поддержкой к потенциальным союзникам в ЕС, США и арабских странах. Он напомнил им, что ранее они помогли афганцам в войнах против СССР и "Талибана" 20 лет назад.

Также он опроверг слухи, которые распространились в соцсетях, о том, что он ушел из Панджшера.

Как известно, Ахмад Шах Масуд, был одним из лидеров партии "Исламское общество Афганистана", и возглавлял министерство обороны страны в 1992-1996 годах. Известен также под прозвищем "Панджшерский лев". Он воевал как против советских войск, так и против талибов. После захвата власти "Талибан" он стал лидером антитеррористического движения "Северный альянс". Масуд был убит в сентябре 2001 года в результате покушения.

Напомним, ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны в связи с бегством президента Ашрафа Гани. Также он призвал сопротивляться боевикам "Талибана".

Также вчера сообщалось, что афганское сопротивление, которое возглавил вице-президент страны Амрулла Салех, ведет активные бои с движением "Талибан", захватившим Кабул и почти весь Афганистан.