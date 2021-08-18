Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пункты вакцинации от COVID-19 на территории Украины должны продолжать работу в выходные и в праздничные дни.

Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться. Так что, как мы и обсуждали с министром здравоохранения, на выходных и в праздничные дни пункты вакцинации должны работать бесперебойно", – сказал Шмыгаль.

Кроме этого, в данном вопросе премьер-министр призвал местную власть также активизировать свою работу.

Шмыгаль также добавил, что на данный момент показатели вакцинации в Украине вышли на 1 млн прививок от COVID-19 еженедельно.

Напомним, ранее Киевская горгосадминистрация сообщала, что в связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины в понедельник и вторник, 23 и 24 августа, Центр массовой вакцинации на базе МВЦ, а также остальные прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы не будут работать.

В свою очередь Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал не останавливать процесс вакцинации от коронавируса во время праздников. Он предлагает, в частности прививать от Covid-19 на площадях под открытым небом во время соответствующих мероприятий.