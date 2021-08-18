В Украине вакцину Janssen от компании Johnson & Johnson внесли в список применяемых. Теперь после прививки этим препаратом будут выдавать ковид-сертификат.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Препарат отличен от всех применяемых на сегодня в Украине (AstraZeneca, Coronavac, Pfizer и Moderna), потому что для полной вакцинации необходим только один укол.

"Кроме того, самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПП на оккупированные территории не подлежат лица, имеющие ковид-сертификаты о вакцинации одной дозой вакцины или выздоровлении от коронавируса", - написал Гончаренко.

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

Напомним, вакцину от Johnson & Johnson (Janssen) зарегистрировали для экстренного применения в Украине еще в начале июля. Однако она не была добавлена в список официально применимых.

Более того, первые 500 доз препарата Janssen в нашу страну прибыли в мае. Тогда ими привили сотрудников частной компании, которые работают на Аляске и которым для въезда в Штаты нужна была прививка одобренным в США препаратом.

"Страна" подробно разбиралась что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине и для полной вакцинации которой нужен всего один укол.