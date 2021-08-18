В Украине расширили список применяемых вакцин. Фото: Pixabay

В Украине вакцину Janssen от компании Johnson & Johnson внесли в список применяемых. Теперь после прививки этим препаратом будут выдавать ковид-сертификат. 

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. 

Препарат отличен от всех применяемых на сегодня в Украине (AstraZeneca, Coronavac, Pfizer и Moderna), потому что для полной вакцинации необходим только один укол. 

"Кроме того, самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПП на оккупированные территории не подлежат лица, имеющие ковид-сертификаты о вакцинации одной дозой вакцины или выздоровлении от коронавируса", - написал Гончаренко. 

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

 

В Украине окончательно утвердили вакцину от Johnson & Johnson. Скриншот телеграм-канала Гончаренко

 

Напомним, вакцину от Johnson & Johnson (Janssen) зарегистрировали для экстренного применения в Украине еще в начале июля. Однако она не была добавлена в список официально применимых. 

Более того, первые 500 доз препарата Janssen в нашу страну прибыли в мае. Тогда ими привили сотрудников частной компании, которые работают на Аляске и которым для въезда в Штаты нужна была прививка одобренным в США препаратом. 

"Страна" подробно разбиралась что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине и для полной вакцинации которой нужен всего один укол.

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