Приватбанк (Киев) опубликовал в газете "Голос Украины" сообщение для вручения израильского иска в Украине на 600 миллионов долларов экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их давнему доверенному лицу – Вячеславу Карташову.

Об этом сообщила пресс-служба банка в среду.

Как пояснили в банке, это было сделано согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

Также в банке рассказали, что несмотря на то, что Коломойскому и Боголюбову уже вручили иск в Израиле, банк принимает эти меры для устранения их возможных аргументов о том, что иск не был им передан должным образом.

Напомним, в декабре 2019 года Приватбанк инициировал в Израиле новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма судебных исков составляет 600 миллионов долларов.

Также мы писали, что полиция Израиля ведет расследование в отношении Коломойского и его соратников.