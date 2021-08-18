Более 150 украинцев и членов их семей обратились с просьбой эвакуировать их из захваченного талибами Афганистана. В среду, 18 августа, из Украины в Кабул вылетел самолет, чтобы вывезти наших соотечественников на родину.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сообщил Николенко.

Также он обозначил три задачи, которые возложены на украинских дипломатов в Кабуле:

создать безопасный коридор для доступа в аэропорт

создать условия для безопасной посадки людей в самолет и его техническую подготовку

получить разрешение на взлет и безопасно вывести самолет с территории Афганистана

"Все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты", - напомнил Николенко.

Напомним, в МИД пообещали эвакуировать 12 украинцев, которые остались на военной базе около Кабула. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже созвонился с одним из этих 12 человек и договорился о совместной координации действий для безопасного возвращения граждан в Украину.

Как сообщалось, в понедельник в сети опубликовали видео, на котором мужчины на украинском и русском языках говорят о своих дальнейших перспективах в Кабуле. Пользователи предполагали, что это сотрудники частной военной компании. Но люди оказались струдниками охранной фирмы.