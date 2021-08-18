В четверг, 19 августа, во время празднования Спаса в большинство украинский областей придет свежий и комфортный воздух, температура в течение дня ожидается от +22 до +27 градусов, ночью и утром будет прохладно, +10...+16 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook во вторник, 18 августа.

По ее словам, в Днепре, в Полтавской, Запорожской и Херсонской областях градусники будут показывать до +27...+29 градусов. Лишь на Востоке Украины сохранится жара +28...+32 градусов.

Кроме того, ожидаются дожди в четверг в Центре, Юге и кое-где на Востоке. На Западе завтра осадки маловероятны.

В столице на Спас будет облачно, но без дождей. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 градусов.

Кроме того, синоптик рассказала, какой будет погода в столице в праздничные дни. По предварительным прогнозам, 22 августа в Киеве дождя не предвидится. Лишь в ночь на 22 августа есть вероятность небольших осадков. Днем +24 градуса, вечером +18+20 градусов.

Также, по данным Диденко, на День Флага, 23-го августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов. И на День Независимости, 24-го августа, погода в Киеве обещает быть хорошей. Будет много солнца, дождь не ожидается. Днем +24...+26 градусов, вечером +18...+20 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в среду непогода обесточила почти полторы сотни населенных пунктов Украины.

Также мы писали, что сегодня в Украине похолодает, по многим регионам пройдутся грозы и шквалы.