Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал приглашение России на саммит "Крымская платформа", который организовывает украинская сторона. По его словам, вся эта ситуация "напоминает цирк".

Об этом сообщает РИА Новости.

"То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями", — заявил он.

Молохов также поделился, что ради шутки он направил заявку на участие в "Крымской платформе" в качестве спикера как глава международной ассоциации "Таврида", учрежденной в Брюсселе. На данный момент он "с нетерпением ждет ответа".

Он добавил, что участникам "Крымской платформы" для начала нужно узнать отношение к ним жителей полуострова. В частности, к такому необходимо прибегнуть после водной и энергетической блокад, а также санкционной политики Киева, резюмировал Молохов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти мазохистами из-за намерения провести международный саммит "Крымской платформы". По словам Захаровой, раньше Украина хотела вернуть аннексированный Крым, а теперь хочет провести мероприятие.

Спустя некоторое время глава МИД России Сергей Лавров назвал "шабашем" саммит "Крымская платформа", который пройдет в Киеве и соберет участников из десятков стран мира.

В свою очередь Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен, что Лавров отреагировал именно так. По мнению Кулебы, это нервная реакция.