Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назначил внеочередную сессию Рады на понедельник, двадцать третье августа. Она будет посвящена вопросу "Крымской платформы". Ранее нардепы собрали для этого необходимое количество подписей.

Об этом в фейсбуке рассказала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Старт внеочередной сессии назначен на 16:00. Ее созывают по просьбе ста пятидесяти шести нардепов. На ней члены парламента рассмотрят проект постановления об обращении к ряду международных организаций, а также властям государств касаемо необходимости усилить сотрудничество в ходе "Крымской платформы". Сотрудничество должно касаться противодействию агрессии России.

Напомним, "Страна" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады для принятия Большого герба Украины. Об этом глава государства написал в письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Также мы сообщали, что Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады в День независимости Украины.