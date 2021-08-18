Разумков назначил внеочередную сессию парламента ради "Крымской платформы"
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назначил внеочередную сессию Рады на понедельник, двадцать третье августа. Она будет посвящена вопросу "Крымской платформы". Ранее нардепы собрали для этого необходимое количество подписей.
Об этом в фейсбуке рассказала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
Старт внеочередной сессии назначен на 16:00. Ее созывают по просьбе ста пятидесяти шести нардепов. На ней члены парламента рассмотрят проект постановления об обращении к ряду международных организаций, а также властям государств касаемо необходимости усилить сотрудничество в ходе "Крымской платформы". Сотрудничество должно касаться противодействию агрессии России.
Напомним, "Страна" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады для принятия Большого герба Украины. Об этом глава государства написал в письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.
Также мы сообщали, что Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады в День независимости Украины.