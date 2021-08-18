Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам своей страны участвовать в соревнованиях за границей. В случае нарушения подобного ограничения им угрожают санкциями.

Об этом сообщает zerkalo.io.

Белорусский спортсмен, легкоатлет Андрей Кравченко обнародовал на своей Инстаграм-странице скриншот переписки, в котором говорится о соответствующем приказе.

Так, ограничение распространяется на выезды не только за государственные средства, но и за личный счет спортсменов. Кроме того, запрет относится к любому виду спорта. За его нарушение, согласно информации в переписке, спортсменам грозят увольнением.

При этом, собеседник спортсмена отказался говорить о причине данного приказа. Он заявил, что министр "не обязан отчитываться".

Также, по данным белорусских СМИ, Минспорта исключило госфинансирование в случае участия в коммерческих соревнованиях и учебно-тренировочных сборов перед ними. Однако, министерство официально не комментировало эту информацию.

Напомним, на Олимпиаде-2020 с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской произошел громкий скандал, который вызвал общественный резонанс. Тогда легкоатлетка раскритиковала НОК Беларуси за то, что ее внесли в заявку страны на одну из эстафет без ее ведома. После этого тренер не разрешил ей принимать участие в соревнованиях и заявил, чтобы она срочно собиралась в аэропорт, куда ее отправят рейсом домой в Минск. Легкоатлетку пытались вывезти из Японии в Беларусь насильно, но она и обратилась за помощью в МОК.

После отказа сесть на рейс в Минск из Токио девушка получила гуманитарную визу от Польши.

Позже, белорусский журналист Дмитрий Лукашук, в ходе обсуждения истории Тимановской с бывшим капитаном сборной Беларуси по баскетболу Екатериной Снытиной заявил, что еще один очень известный спортсмен покинул Беларусь. Правда, при этом журналист не стал называть имени, сославшись на то, что пока не получил разрешения от спортсмена обнародовать публично эту информацию.