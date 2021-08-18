В среду, 18 августа, Печерский суд Киева избирал меру пресечения в отношении двух радикалов, напавших на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Речь о 20-летнем Никите Губском и 17-летнем Антоне Голощапове. Для Губского, поскольку он совершеннолетний, прокуратура требовала меру пресечения в виде содержания под стражей, а для Голощапова, которому нет 18 лет, - круглосуточный домашний арест.

Губский отправлен в СИЗО на два месяца без залога.

Адвокат Голощапова ходатайствовал же о закрытом судебном заседании, ссылаясь на возраст обвиняемого. Суд удовлетворил данное ходатайство. Журналисты вынуждены были покинуть зал судебных заседаний.

Адвокат Губского заявил, что он будет подавать апелляцию на решение Печерского суда, а также писать заявление в ГБР на прокурора, который потребовал для его подзащитного содержание под стражей.

Напомним, Губского и Голощапова подозревают в совершении насилия в отношении журналиста (ч. 2 ст. 345-1). По этой части статьи максимальное наказание - пять лет тюрьмы. Оба парня являются жителями Львова.

Нападение на журналиста подозреваемые совершили в субботу, 14 августа, после акции протеста "Нацкорпуса" в центре Киева. Они оскорбляли журналиста и наносили ему удары и угрожали ему.

Также мы писали о том, что после инцидента избитый журналист "Букв" пожал руку главе "Нацкорпуса" Андрею Билецкому, а нападавшие извинились перед ним на камеру. Также они отрицали в этом ролике свое членство в рядках "Нацкорпуса" или "Азова".