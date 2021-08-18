В шасси военно-транспортного самолета США С-17 были найдены останки человека. По предварительным данным, они принадлежат афганцу, который пытался сбежать из страны после прихода к власти талибов.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как сообщается, в результате инцидента вышла из строя опорная система самолета. В соцсетях опубликовали фото сделанное из иллюминатора самолета, на котором виден застрявшей снаружи человек.

Позже в США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси. В ВВС США заявили, что начали расследование возможной гибели человека при взлете самолета в Кабуле.

Как пишет агентство BBC поводом для начала расследования стали обнаруженные в нише шасси останки человека.

При этом членам экипажа прилетевшего из Кабула американского самолета понадобились психотерапевты и священники после увиденного.

Напомним, 16 августа сообщалось, что афганцы, которые пытались покинуть страну после захвата талибами, начали штурмовать самолеты в кабульском аэропорту, при этом некоторые пассажиры падали c переполненных авиалайнеров уже в воздухе.

На видео попали кадры, как человек выпал из летящего самолета. По информации СМИ, несколько афганцев, попытались покинуть страну, прицепившись к шасси самолета во время взлета. Однако уже в воздухе они отцепились и упали на жилые кварталы.

Кроме того, в интернете начали появляться видео, на которых афганцы сидят на шасси американского самолета привязав себя к нему.

Сообщалось, что США эвакуировали из Кабула 640 человек на борту одного самолета.