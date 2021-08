После того, как талибы захватили столицу Афганистана Кабул и начали обозначать свои позиции в управлении, в мире стали присматриваться, кто из лидеров Талибана может сосредоточить власть в свих руках.

Эксперты называют двух наиболее вероятных кандидатов на роль правителей Исламского эмирата, который провозгласили талибы. Это непубличный действующий лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада и его заместитель Абдул Гани Барадар, которого называют "лицом Талибана", поскольку он является основным переговорщиком.

В тоже время пока рано говорить о том, что талибы взяли контроль на всей территории Афганистана. На севере страны создаются отряды сопротивления.

Рассказываем, чем известны оба лидера Талибана, один из которых может возглавить и подконтрольную талибам часть Афганистана.

Действующий лидер Талибана - 60-летний Хайбатулла Ахундзада, афганский богослов и главный судья Талибана. Он родился в семье деревенского имама. Семья была безземельная и жила на подношения от прихожан. После начала войны в Афгане она перебралась в соседний Пакистан, где будущий лидер Талибана посещал духовную школу.

В 80-х Ахундзада воевал против советских войск на стороне моджахедов, но непосредственно в боевых действиях участия не принимал. В Талибан вступил вскоре после создания движения в 1994 году и быстро завоевал расположение его основателя - муллы Омара.

Через несколько лет сын деревенского имама возглавил военный суд Талибана. Считается, что именно он выносил жестокие вердикты, например, рубить руки за воровство. Также он занимал пост главы "министерства по распространению добродетели и предотвращению порока".

После свержения талибского режима Ахундзада вернулся в Пакистан. Преподавал в религиозных школах. После того, как в 2013 года мулла Омар был убит, он стал одним из заместителей нового лидера Ахтара Мохаммада Мансура.

В 2016 году Мансур погиб и Хайбатулла Ахундзада возглавил Талибан. Внутри движения у него репутация консерватора, поскольку он не умеет пользоваться мобильным телефонов и редко появляется на публике.

Его сын погиб в 2017 году во время исполнения теракта. Он направил автомобиль, начиненный взрывчаткой на правительственную военную базу в Афганистане.

Еще один кандидат, которого прочат на роль главы Исламского эмирата, 53-летний Абдул Гани Барадар. Его называют "лицом Талибана", поскольку он представляет движение на переговорах в мире.

Барадар родился в провинции Кандагар. Воевал с советскими солдатами во время войны в Афганистане. В это же время познакомился с муллой Омаром, помог ему основать движение Талибан.

Барадар взял на себя функцию организации тренировочных лагерей для талибов, в которых отрабатывали нападения на иностранцев и противников Талибана. Разрабатывал террористические и военные операции, отвечал за их финансирование, то есть был военным стратегом. Интерпол считал его заместителем министра обороны у талибов.

Барадар был одним из ближайших соратников основателя Талибана и даже женился на его сестре.

После свержения талибов в 2001 году бежал в Пакистан. Сначала заявлял, что талибы могут признать ставленника американцев Хамида Карзая, который пришел к власти при поддержке американцев, потом говорил, что талибы не сложат оружие, пока США контролируют Афганистан.

В 2010 году во время спецоперации ЦРУ Абдул Гани Брадар был задержан в Пакистане, но спустя семь лет его освободили под влиянием американцев, которые планировали выводить войска, а значит нужно было договариваться с талибами.

Брадара выбрали, поскольку он обладал авторитетом среди талибов, кроме того слыл прагматичным переговорщиком.

После освобождения лидер талибов перебрался в Катар, где возглавил переговорную группу со стороны талибов. Встречался с госсекретарем США Майком Помпео, разговаривал по телефону с Дональдом Трампом. В итоге в 2020 году от имени Талибана подписал мирное соглашение с США.

