В Тернополе не получившим прививку от коронавируса учителям школ придется еженедельно за свои деньги проходить ПЦР-тест на ковид. Такое правила введут в случае, если регион перейдет из "зеленой" в любую другую зону карантина.

Об этом со ссылкой на главного санврача региона Ольгу Чайчу сообщает Zaxid.net.

По словам Чайки, причиной такого нововведения является постановление украинского правительства. По утвержденным Кабмином правилам, если в школе вакцинацию от коронавируса прошло менее 80 процентов преподавателей, то в случае попадания региона в любую, кроме "зеленой", зоны карантина учебное заведение переходит на дистанционку.

Если в учебном заведении прививку не сделают 80% учителей, то им придется делать ПЦР-тесты, чтобы доказать, что они не заразились. При чем делать это они обязаны за свой счет.

В облгосадминистрации рассказали, что сейчас в регионе прививку сделали более 11 тысяч педагогов из 43 тысяч. Это приблизительно 26%.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве непривитых сотрудников образовательных учреждений с 1 сентября могут не допустить к работе.

Также мы сообщали, что Минздрав увеличивает время работы вакцинационных центров и установил им минимальные нормы прививок.