Террористы "Талибан" в провинции Нангархар расстреляли толпу, которая участвовала в митинге по поддержке национального флага Афганистана.

Об этом сообщает РИА "Новости" в среду со ссылкой на местных жителей.

По данным агентства, в результате атаки талибов есть погибшие и раненые.

Напомним, обострение ситуации в Афганистане произошло в последние недели, после того как талибы начали широкомасштабное наступление на основные города страны.

15 августа боевики захватили Кабул и начали контролировать президентский дворец. После этого глава страны Ашраф Гани уехал из Афганистана. Позже представитель "Талибана" заявил, что война в стране окончена.

Как сообщалось, вчера 17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны и призвал бороться с талибами. Согласно афганской конституции, в случае бегства, отставки или смерти лидера страны, его полномочия переходят вице-президенту.

Позже афганское сопротивление начало вести ожесточенные бои с талибами. Бойцы сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и ведут ожесточенные бои в Панджшере - регионе, который боевикам не удалось захватить.