В Украину прибыла известный афганский режиссер Сахра Карими. Она с семьей несколько дней пряталась в аэропорту Кабула, позже ей помогли эвакуироваться из Афганистана.

Об этом Карими рассказала в Twitter.

По словам Камри, членов семьи ее брата и ее коллегу задержали (кто именно, она не уточняет - Ред.). После этого она, ее брат и его дети прятались в аэропорту Кабула несколько дней. В итоге при помощи Словацкой академии кино и телевидения, президента Украины и украинского МИД, посольства Турции, посла Словакии им удалось спастись. Военные посадили их на самолет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что изначально режиссера с семьей должны были вывезти на украинском самолете, который эвакуировал 79 человек и прибыл в Киев 16 августа. Однако на него Карими не успела, поэтому пришлось провести "спецоперацию с паролями" - как в кино. Режиссера и ее родных в последний момент вывез военный турецкий самолет.

Режиссер рассказала, что вместе с ними спасти помогли еще одиннадцать человек. Впрочем, по ее словам, она не собирается прекращать работу. Она убедиться, что ее племянники и брат в безопасности, а потом вернется в Афганистан. Для этого она взяла двадцатидневный отпуск.

Отметим, что Сахра Карими является первой женщиной-доктором наук в сфере кинопроизводства в Афганистане. Одна из ее последних картин под названием "Хава, Марьям, Аиша" была посвящена теме абортов и беременности у нее на родине и показана на Венецианском фестивале два года назад.

Напомним, 16 августа в Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными из Кабула людьми, на его борту было 8 украинских и 71 иностранный гражданин.

Также мы писали о том, что футболистки женской сборной Афганистана пустились в бега.