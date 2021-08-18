Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба созвонился с одним из 12 украинцев, которые сейчас находятся в захваченном "Талибаном" Афганистане. В результате он договорился о совместной координации действий для безопасного возвращения граждан в Украину.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Во время телефонного разговора министр вместе с одним из 12 оставшихся в Афганистане украинцем договорились полностью координировать совместные действия.

Кулеба также разъяснил ситуацию с украинцами на военной базе.

Он заявил, что связь с ними поддерживает украинское посольство в Таджикистане. То есть, их в Кабуле "никто не бросал".

Министр добавил, что на базе, помимо украинских военных, сейчас находятся сотни людей из других государств. Однако, чтобы выйти из нее- нужен коридор, но это уже другой вопрос.

Помимо этого, Кулеба утверждает, что переговоры о путях выезда украинцев из Афганистана проходят без конфликтов.

"То что это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, что является субконтрактором ООН", - заявил он.

Также Кулеба уверяет, что оставшихся украинцев вывезет либо украинская сторона, либо компании, по чьему контракту они и другие военные работали на базе.

"Всех фанатов истории о том, что государство Украина бросило своих, просьба не беспокоить. Мы своих не бросаем", - резюмировал Кулеба.

Напомним, позавчера в сети опубликовали ролик, на котором мужчины на украинском и русском языках говорят о своих дальнейших перспективах в Кабуле. Пользователи предполагали, что это сотрудники частной военной компании. Но люди оказались сотрудниками охранной фирмы.

По словам сестры одного из украинских военных, на американской военной базе в Кабуле якобы остались 12 украинских военнослужащих-контрактников.

В то же время в Минобороны сообщили, что всех украинских военных из миротворческого контингента вывезли ещё 8 июля. Предположительно, кадровых украинских военных действительно вывезли заранее.