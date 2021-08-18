Офис генпрокурора Украины собирается объявить в международный розыск народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Его подозревают в госизмене, а также покушении в целях разграбить национальные ресурсы Крыма.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, согласно сообщению, во время досудебного расследования подозреваемый нардеп объявлен в украинский розыск. В настоящее время Офисом генпрокурора принимаются всевозможные меры, чтобы объявить Тараса Козака еще и в международный розыск.

Кроме этого, досудебное расследование в отношении нардепа в уголовном производстве все еще продолжается.

Напомним, в мае текущего года нардепам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госуизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Козак и Медведчук называют эти обвинения сфабрикованными властью по политическим мотивам.

По словам Медведчука, его коллега-нардеп находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Однако, следствие считает, что Козак скрывается от правосудия в России. В мае суд разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Ведомство объявило его в розыск.

В июле Печерский районный суд Киева арестовал имущество Тараса Козака.