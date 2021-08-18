Глава политической партии "Голос" Ярослав Железняк намекает, что на внеочередном заседании Верховной Рады, которое пройдет 23 августа, помимо рассмотрения вопросов "Крымской платформы" и Большого герба Украины в зал будет вынесен ещё и кадровый вопрос - увольнение одного из министров, который может занять пост главы КГГА, с которого президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить действующего мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом Железняк сообщил в своем телеграмм-канале.

Из намёков Железняка можно сделать вывод, что на эту должность будет назначен министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

В тоже время источники "Страны", близкие к Офису президента этого не подтверждают.

Там говорят, что решение ещё окончательно не принято, а как один из наиболее реальных вариантов рассматривается глава Госаудитслужбы Геннадий Плис.

Также прошли слухи, что на заседании СНБО в эту пятницу будет рассмотрен вопрос о Киеве. То есть, возможно, о смене главы КГГА, которую сейчас занимает Виталий Кличко.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил.

Недавно правоохранители провели по делу о неуплате налогов обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им организациях, а также у соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного. "Страна" разбиралась, что ждет мэра Кличко после вала уголовных дел против киевской власти.