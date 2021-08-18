В ночь на воскресенье, 15 августа, в центре Житомира неизвестные избили издателя местной газеты "20 минут" Александра Васильковского. Пострадавший считает, что в нападении замешан местный публичный деятель из сферы политики.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

По словам Васильковского, нападавших было пятеро. Они сбили его с ног, а потом стали наносить удары по голову и телу - пока он не потерял сознание. По мнению издателя газеты, это были лишь исполнители, они действовали по заказу. Он связывает это нападение со своим конфликтом с местной публичной личностью, которая требовала 200 тысяч гривен за моральный ущерб от издания "20 минут" за публикации о нем.

Васильковский рассказал, что уже подал заявление в полицию и переживает, чтобы дело не замяли. Правоохранители открыли дело по факту хулиганства. Ведется расследование.

При этом, по данным НСЖУ, ранее на работников газеты "20 минут" уже совершались нападения. Несколько лет назад в городе избили Руслана Мороза и забрали у него оборудование. Тогда нападавших нашли, оказалось, что их мотивы были хулиганскими, их осудили на пять лет.

Напомним, "Страна" писала о том, около полутора месяцев назад в Днепре жестоко избили двух телеоператоров.

Также мы сообщали, что в НСЖУ прокомментировали избиение корреспондента "Букв" националистами после митинга "Нацкорпуса" в Киеве.