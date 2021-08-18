Римский Папа Франциск I призвал всех людей вакцинироваться от COVID-19. По его словам, именно вакцины могут закончить долгую пандемию.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, Папа Римский считает, что вакцины от коронавируса "дают надежду" на прекращение пандемии. Однако, это возможно только при условии, если препараты будут доступны для всех стран.

При этом, на данный момент вакцины от COVID-19 в больших количествах есть в основном в богатых странах. Однако, большинство людей все еще отказывается прививаться из-за недоверия к недавно разработанным и не до конца проверенным вакцинам. Подобная тенденция делает невакцинированных людей особенно уязвимыми на фоне распространения опасного штамма коронавируса "Дельта".

В то же время более бедные страны до сих пор не получают достаточное количество вакцин.

Папа Франциск I вакцинировался в марте. Тогда он заявил, что это было его этическим обязательством.

"Вакцинация - это простой, но действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых. Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, сделать свой собственный маленький жест любви", - сказал Понтифик.

Напомним, в прошлом году Папа Римский провел встречу с верующими, во время которой на площади Ватикана нарушил рекомендованную дистанцию и снял защитную маску, заявив, что "любовь победит коронавирус".

Кроме этого, недавно Папа Римский поддержал идею законодательного отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Франциск I сказал, что мир заражен "вирусом индивидуализма".