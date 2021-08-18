Мужчины в Украине теперь смогут менять место регистрации без посещения военкомата. Такая возможность появилась после того, как Минцифра подключилась к реестру военнообязанных.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Это избавит от утомительной процедуры выстаивать сумасшедшие очереди в военкомате при смене регистрации, например, при продаже недвижимости.

Однако не все смогут воспользоваться этой услугой.

Рассказываем, что изменилось с онлайн-пропиской, как это будет на практике и в каких случаях все же придется идти в военкомат.

Что было до реформы и что теперь изменится

Процедуру смены места регистрации в обход военкомата расписал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что до цифровой реформы смена места регистрации была настоящим квестом и занимала несколько дней, а иногда растягивалась на недели.

Во-первых, нужно было дважды сходить в ЦНАП (центр предоставления админуслуг), чтобы написать заявление - и за результатом. А если регистрироваться не в собственном жилье, то нужно было еще привести владельца недвижимости для подтверждения регистрации.

Во-вторых, военнообязанным нужно было пройти еще один бюрократический круг и посетить два военкомата - чтобы сняться с учета в одном и зарегистрироваться в другом.

Если ЦНАПы в крупных городах Украины работают более-менее нормально и там организована электронная очередь - то с военкоматами другая история. Там процесс может затянуться на несколько дней, которые надо по сути выбросить из жизни.

Теперь же в Минцифры решили исключить этот бюрократический этап. Точнее - автоматизировать его.

С одной стороны в электронная база теперь собирает данные из реестра одной территориальной общины и автоматически подтягивает их в реестр другой.

Кроме того, впервые "Дiя" подключилась к реестру военнообязанных и теперь может синхронизировать его данные с местом регистрации.

Кто сможет сменить место регистрации без военкомата

Сменить место регистрации без посещения военкомата можно через приложение или портал госуслуг "Дiя". Новая регистрация будет отображаться во внутреннем или заграничном паспорте.

Но это пока актуально только для владельцев паспортов в виде пластиковых ID-карт.

Кроме того, пока услуга доступна только в семи городах - Киев, Харьков, Кривой Рог, Ровно, Мариуполь, Луцк и Винница.

Возможность менять место регистрации онлайн без посещения военкоматов пока недоступно для обладателей бумажных паспортов, хотя Минцифры работает над тем, чтобы в будущем такая возможность появилась.

Также идти в военкомат придется тем владельцам ID-карт, у которых не все в порядке с документами. Например, если нет военного билета, то нужно будет идти в военкомат, чтобы его оформить.

Другими словами, потенциальный призывник, который не получал такого билета, не сможет сменить прописку без похода в военкомат. То же самое касается и украинцев, кто переехал с неподконтрольных территорий и по-прежнему там прописан - то есть переселенцев. Им скорее всего придется сперва стать на учет на подконтрольной территории.

Другое дело, даже этим людям придется сходить в военкомат лишь однажды - а потом они смогут менять место прописки уже онлайн.

"Больше не будет продажи мест в очередях". Что пишут риелторы

Риелторы уже оценили нововведение и назвали это прекрасной новостью, поскольку готовясь к сделкам им приходилось сталкиваться с забюрократизированной системой военкоматов с продажей мест в очередях и пробуксовками из-за карантина.

"Прекрасная новость, по-моему! Мы сталкиваемся с насквозь прогнившей забюрократизированной системой военкоматов, подготавливая документы к сделке. Сумасшедшие очереди, "продажа мест в очереди", перевод стрелок на карантинные меры - это только одна сторона, когда человеку нужно просто сменить место регистрации" - написала в Facebook гендиректор группы компаний "KDU Realty Group" Елена Маленкова.

Напомним, что ранее в Верховной Раде в первом чтении одобрили законопроект об онлайн-прописке украинцев. Если его примут окончательно, то это позволит отменить "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства, которые сейчас должны прилагаться к ID-карте, а зарегистрировать место регистрации онлайн можно будет в течение суток.