В Украине хотят запустить сеть центров, задачей которых станет работа с пострадавшими в результате преступлений детьми и несовершеннолетними свидетелями противоправных действий. Первое такое учреждения открыли в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Заведение задумано как межсекторальный центр, который будет работать по модели "Барнахаус", разработанной на основе американской модели защиты детей, принятой еще в 80-х годах прошлого века. Впервые такие учреждения открыли в Исландии, позже - в Швеции, Норвегии и других странах.

В таких центрах с детьми общаются, их осматривают медики, также оказываются терапевтические услуги. Идея в том, что дети-жертвы преступлений не должны быть травмированы повторно в ходе следственных действий, поэтому к ним нужен особенный подход. Также несовершеннолетние требуют особенных условий прохождения реабилитации.

Генпрокурор Ирина Венедиктова, подписывая меморандум о работе Винницкого центра по работе с детьми-жертвами и свидетелями преступлений, заявила, что в Украине в отношении несовершеннолетних совершается и сексуальное, и домашнее насилие, они становятся жертвами убийств.

Допрос ребенка в таком центре в Украине планируют проводить один раз, при этом проводить его будет психолог, который учтет возраст пострадавшего. При этом в отдельной комнате за разговором будут наблюдать судья, следователь, прокурор, адвокаты обвиняемого и ребенка - чтобы позже не приходилось спрашивать о травмирующем событии вновь. Весь процесс планируют фиксировать, и уже запись использовать в суде - чтобы ребенку не нужно было приходить на слушания.

Планируется, что такие же центры откроют в Тернопольской, Николаевской и Одесской областях. В планах прокуратуры также обучать ювенальной специализации прокуроров, следователей, приобщать к этому судей.

Напомним, этим летом полиция Кривого Рога задержала мужчину, который порезал двухлетнего ребенка.

Также мы писали о том, что в Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, а по подозрению в убийстве задержали 13-летнего мальчика.