Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не может публично рассказывать о том, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах страны.

Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Трамп заявил, что охотно и подробно бы ответил на этот и другие вопросы и, таким образом, удовлетворил бы любопытство телезрителей, но не может этого сделать так как связан юридическими запретами. Экс-президент США подверг резкой критике действующие законы и правила, которыми определяется и регулируется предвыборная кампания в США (в частности моменты связанные с легальным финансированием - Ред.). Дональд Трамп традиционно не стал выбирать выражений и назвал их ужасно запутанными и крайне глупыми.

Ранее мы писали о том, что высокопоставленный офицер США Марк Милли опасался, что Дональд Трамп, будучи на посту президента США, и его соратники могли устроить госпереворот после проигрыша на предыдущих выборах главы государства. Сам экс-президент отверг все обвинения в свой адрес. Также республиканцы, контролирующие Сенат не допустили его импичмента.

Также после того, как "Талибан" заявил о том, что многолетняя война в Афганистане окончена, Дональд Трамп по этому поводу выступил с резкой критикой в адрес своего преемника на посту хозяина Белого дома.

Он считает, что политика Байдена потерпела полный крах и уход США из Афганистана является "легендарным и одним из величайших поражений в истории США".