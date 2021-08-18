В ночь со вторника на среду, 18 августа, на Украину обрушилась непогода. В результате разгула стихии в 7 регионах страны без света остались почти сто сорок населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

По состоянию на утро 18 августа из-за грозовых дождей и сильного ветра без электричества находились 138 населенных пункта: в Кировоградской - один, в Черновицкой и Днепропетровской - по два, в Черниговской - девять, В Хмельницкой - двадцать четыре, в Киевской - тридцать. Больше всего - семьдесят населенных пунктов - обесточено в Житомирской области. Сотрудники облэнерго работают над устранением результатов буйства стихии.

Также из-за непогоды пострадала Хмельницкая область. Из-за грозовых дождей пять подвалов в домах затопило, шестнадцать деревьев были повалены. Спасатели устранили последствия непогоды.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня в Украине похолодает, по многим регионам пройдутся грозы и шквалы.

Также мы сообщали, что в Киев и другие регионы сегодня придет циклон Лучиано, по прогнозу синоптика, похолодает сразу на 10 градусов.