Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые проходят неподалеку от Тайваня, отрабатывают сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта.

Об этом сообщает Global Times.

Так, военный эксперт Сун Чжунпин заявляет, что такие действия НОАК можно воспринимать как тренировку перед масштабной десантной операцией. При этом он добавил, что несмотря на важность учений, для начала необходимо определенное превосходство в инфополе. Таким образом, силы Китая, которые будут высаживаться на остров, смогут "эффективно выполнить свои задачи".

Кроме этого, еще один собеседник издания уверяет, что возвращение Тайваня в любом случае начнется с киберпространства. Это позволит на начальном этапе сразу же поразить большую часть инфраструктуры Тайваня.

После этого, военные базы острова обстреляют из ракет и артиллерии, считает собеседник.

"В ходе нынешних учений силы НОАК отрабатывали именно следующий этап такой операции: боевые корабли и самолеты берут под контроль акваторию и воздушное пространство, уничтожают корабли и воздушные суда противника, которые уцелели после первой волны атаки, преодолевают рубежи обороны и нейтрализуют силы ПВО противника, тем самым закладывая основу для успешного десанта", - добавил источник.

Китайские учения проходят в акватории к юго-западу и юго-востоку от самого острова. Такое расположение может говорить о том, что НОАК отрабатывала задачи, которые направлены на лишение иностранных сил помогать "сепаратистам". Впрочем, в Минобороны КНР сказали, что учения направлены против США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Напомним, после ухода войск США из Афганистана министр иностранных дел КНР Ван И провел беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По его мнению, Пекин и Москва должны вынудить руководство "Талибана" работать со всеми сторонами над формированием открытой политической структуры страны.

Помимо этого, в прошлом году командование восточного театра военных действий НОАК также проводили у Тайваньского пролива учения, более похожие на реальный бой.

В свою очередь действующий президент Америки Джо Байден заявил, что "настоящие соперники США" - Россия и Китай очень хотели бы, чтобы Америка и дальше тратила свои ресурсы на Афганистан.