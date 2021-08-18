В честь Дня Независимости Украины, который отмечают 24 августа, Ниагарский водопад, расположенный в Северной Америке, подсветят цветами нашего национального флага.

Об этом со ссылкой на посольство Украины в Канаде сообщает "Европейская правда".

Водопад, расположенный на границе между США и Канадой, станет желто-голубым в 22:00 во вторник, 24 августа (05:00 среды, 25 августа, по киевскому времени - Ред.). Трансляцию можно будет посмотреть на сайте. По задумке посольства Украины в Канаде, которое и выступило инициатором акции, водопад должен символизировать энергию и силу независимости украинского государства.

В Канаде по случаю Дня независимости Украины запланировано также поднятие флага нашей страны в мэрии Оттавы и нескольких других городов. В Эдмонтоне желто-голубым станет мост "Хай Левел", а во Фредериктоне - городская ратуша.

Напомним, "Страна" писала о том, что НБУ выпустил памятные банкноты по 100 и 500 гривен в честь 30-й годовщины независимости.

Также мы сообщали, что в Киеве на Михайловской площади монтируют несколько сцен ко Дню независимости, ради праздника перекроют улицу.