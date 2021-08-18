Роженко исключили после интервью "Стране". Фото: Facebbook/ Партия Шария. Харьков

После того, как депутат Харьковского горсовета от "Партии Шария" Никита Роженко рассказал в интервью "Стране" о расколе в харьковской ячейке политсилы и давлении со стороны руководства, против него и его друга Сергея Сироты, из-за которого и начался конфликт, были применены репрессии. Их исключили из "Партии Шария". 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии. 

Так, сообщается, что решение об исключении Сироты и Роженко вступает в силу после подписания председателем партии соответствующего распоряжения. В политсиле также заявили, что главу фракции "Партия Шария" в Харьковского горсовете сменили: вместо Сергея Сироты им стал Владимир Плетнев. 

Кроме того, в партии говорят, что Сироту и Роженко отстранили также от руководства областной ячейкой политсилы. 

Роженко и Сироту исключили из Партии Шария. Скриншот фейсбук-сообщения

"Страна" рассказывала о сути конфликта в харьковской организации "Патрии Шария". У руководства центрального штаба партии возник конфликт с Сиротой, который возглавлял фракцию ПШ в горсовете Харькова, поскольку тот опубликовал фото с Алексеем Нагаткиным, который раньше руководил штабом партии в Одессе, а потом вступил в конфликт с Шарием. Роженко пытались заставить отказаться от дружбы с Сиротой, однако тот отказался, тогда и он стал неугоден руководству. 

Напомним, Никиту Роженко год назад жестоко избили в Харькове.

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